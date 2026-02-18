Bodo-Inter probabili formazioni | chi gioca con Pio Esposito?
Il Bodo-Glimt ha annunciato che Pio Esposito potrebbe partire titolare nella partita contro l'Inter, in programma questa sera alle 21, valido per il playoff di andata di Champions League. L’attaccante italiano ha lavorato bene in allenamento questa settimana, puntando a trovare spazio fin dall’inizio. La squadra norvegese, che ha superato alcuni avversari sorprendendo gli addetti ai lavori, si prepara ad affrontare i nerazzurri con fiducia.
Le probabili formazioni di Bodo-Inter, in campo alle 21 per il playoff di andata di Champions League. Chivu è intenzionato a schierare Pio Esposito dal 1', dubbio sul partner d'attacco: Lautaro leggermente favorito su Thuram. Ballottaggi anche tra Sucic e Zielinski, De Vrij e Bisseck e Luis Henrique e Diouf. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bodo-Inter, Chivu in attacco con Esposito, Lautaro. Gioca Bastoni: probabili formazioni e orari tvIl Bodo-Inter si gioca oggi in Norvegia, perché l’Inter vuole qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League.
Parma-Inter, probabili formazioni: Pio Esposito dal 1?Parma-Inter, match valido per il campionato di Serie A, si avvicina.
BODO GLIMT - INTERPIO È LA CHIAVEECCO LE INSIDIE.. TATTICHE E NON
