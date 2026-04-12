Como - Inter | dopo la doppia rimonta di Thuram per i nerazzurri arriva la doppietta di Dumfries

Nella ripresa della partita tra Como e Inter, sono stati effettuati alcuni cambi da entrambe le squadre. Per il Como sono entrati Moreno al posto di Valle, mentre l'Inter ha effettuato un cambio con un giocatore ancora da definire. Al 80’, il Como ha effettuato un'ulteriore sostituzione, togliendo Valle per Moreno. Durante il secondo tempo, dopo due reti di Thuram per l’Inter, Dumfries ha segnato due volte, portando il punteggio in favore dei nerazzurri.

Si riparte al Sinigaglia con due cambi per il Como e uno per l'Inter.Il secondo tempo in diretta80' Fuori per i lariani Alex Valle per Moreno. Morata per Diao.74' Fin qui micidiale secondo tempo dei nerazzurri. 72' Gol di Dumfries su assist di Akanji: Como 2 - Inter 469' Giallo per Chalanoglu.🔗 Leggi su Quicomo.it Como Inter LIVE 2-3: Dumfries completa la rimonta di testa!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Como Inter LIVE 2-4: doppietta di Dumfries che chiude il match!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 al Sinigaglia per Como Inter, match valevole per il 32° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi...