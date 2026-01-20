Serrande abbassate e negozi che ripartono | la mappa delle nuove aperture e chiusure nel centro storico

Nel centro di Ravenna si assiste a un rinnovato dinamismo commerciale, con nuove aperture e chiusure di negozi. Secondo i dati di Ascom Confcommercio, il settore si sta adattando alle sfide attuali, mantenendo vivo il tessuto di prossimità che rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e la vitalità della zona. Questa mappa offre un quadro aggiornato delle trasformazioni in corso nel cuore della città.

