Serrande abbassate e negozi che ripartono | la mappa delle nuove aperture e chiusure nel centro storico
Nel centro di Ravenna si assiste a un rinnovato dinamismo commerciale, con nuove aperture e chiusure di negozi. Secondo i dati di Ascom Confcommercio, il settore si sta adattando alle sfide attuali, mantenendo vivo il tessuto di prossimità che rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e la vitalità della zona. Questa mappa offre un quadro aggiornato delle trasformazioni in corso nel cuore della città.
Il centro di Ravenna sta diventando un "deserto commerciale"? Non proprio. A fronte di un'impennata di richieste intercettate da Ascom Confcommercio nazionale per preservare gli esercizi di prossimità, considerati dagli italiani un importante volano per il mantenimento della sicurezza e del.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Napoli, ordinanza anti-caos: serrata dei locali notturni. Ieri serrande abbassate nel centro
Chiude uno dei negozi più conosciuti per bambini: serrande abbassate dopo 30 anniDopo trent’anni di presenza nel cuore della città, uno dei negozi più conosciuti per bambini chiude le sue porte.
VETRINE SPENTE, LA VIA EMILIA TRA SERRANDE ABBASSATE E NEGOZI SFITTI - Licom Serrande abbassate, cartelli “affittasi” e spazi deserti interrompono il ritmo dei negozi ancora aperti. tvqui.it
DOMANI restiamo al sicuro! Vista l'allerta meteo e il tempo decisamente poco clemente, domani abbiamo deciso di tenere le serrande abbassate. Ci dispiace non potervi deliziare con i nostri piatti, ma la sicurezza di tutti viene prima di ogni cosa. Vi consiglia - facebook.com facebook
Biglia: "Basta serrande abbassate, servono sgravi fiscali per i giovani imprenditori" [INTERVISTA] x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.