Serrande abbassate e negozi che ripartono | la mappa delle nuove aperture e chiusure nel centro storico

Da ravennatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Ravenna si assiste a un rinnovato dinamismo commerciale, con nuove aperture e chiusure di negozi. Secondo i dati di Ascom Confcommercio, il settore si sta adattando alle sfide attuali, mantenendo vivo il tessuto di prossimità che rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza e la vitalità della zona. Questa mappa offre un quadro aggiornato delle trasformazioni in corso nel cuore della città.

Il centro di Ravenna sta diventando un "deserto commerciale"? Non proprio. A fronte di un'impennata di richieste intercettate da Ascom Confcommercio nazionale per preservare gli esercizi di prossimità, considerati dagli italiani un importante volano per il mantenimento della sicurezza e del.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Napoli, ordinanza anti-caos: serrata dei locali notturni. Ieri serrande abbassate nel centro

Chiude uno dei negozi più conosciuti per bambini: serrande abbassate dopo 30 anniDopo trent’anni di presenza nel cuore della città, uno dei negozi più conosciuti per bambini chiude le sue porte.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

VETRINE SPENTE, LA VIA EMILIA TRA SERRANDE ABBASSATE E NEGOZI SFITTI - Licom Serrande abbassate, cartelli “affittasi” e spazi deserti interrompono il ritmo dei negozi ancora aperti. tvqui.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.