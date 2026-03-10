Il centro storico di Perugia è il cuore della città, dove storia, cultura e attività commerciali si intrecciano da sempre. Recentemente sono stati adottati nuovi provvedimenti per fermare il commercio selvaggio, con l’obiettivo di proteggere l’identità e la qualità dello spazio urbano. Le autorità hanno annunciato interventi specifici per tutelare negozi e residenti da pratiche non regolamentate.

"Il centro storico di Perugia non è solo uno spazio urbano: è il cuore identitario della città, il luogo in cui storia, cultura, residenza e attività economiche devono continuare a convivere in equilibrio. Per questo abbiamo ritenuto necessario avviare una riflessione seria sugli strumenti che il Comune ha a disposizione per tutelarlo e accompagnarne lo sviluppo con maggiore attenzione". Lo dichiara Antonio Donato, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Perugia, in merito all’ordine del giorno presentato in Consiglio comunale insieme al consigliere Stefano Nuzzo (M5S) sulla tutela dell’identità storico-culturale del centro storico e sugli indirizzi per la disciplina delle attività economiche nelle aree di maggiore valore urbano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro storico e negozi. Stop al commercio selvaggio: "Tutelare identità e qualità"

