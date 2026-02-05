Carlo Conti interviene su Stefano De Martino | le parole su Sanremo fanno discutere

Carlo Conti rompe il silenzio su Stefano De Martino e Sanremo. Il conduttore ha chiarito che l’anno prossimo non sarà lui a presentare il festival, lasciando aperta la possibilità di altri cambiamenti. La notizia fa discutere tra i fan e i colleghi, mentre si aspetta di capire chi prenderà il suo posto.

Carlo Conti torna a parlare di qualcosa di importante e lo fa mettendo subito un punto fermo: il prossimo anno non sarà lui a guidare la kermesse. Un messaggio che il conduttore ribadisce con chiarezza, dopo giorni di riflessioni e battute che avevano alimentato il dibattito su chi potrebbe raccogliere la sua eredità sul palco dell’Ariston. Un passaggio di testimone che, nelle sue parole, appare ormai definitivo. Solo pochi giorni fa Conti aveva scherzato sull’identikit del possibile successore al Festival, evocando qualcuno “più giovane, aitante e belloccio”, una frase che aveva fatto pensare a una sorta di investitura indiretta per Stefano De Martino, anche alla luce di un contratto che prevederebbe un’opzione proprio per Sanremo 2027.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Carlo Conti Carlo Conti boccia Stefano De Martino: avete sentito le sue parole? Scossone in Rai Carlo Conti mette in discussione Stefano De Martino. Sanremo 2027, Carlo Conti non ci sarà: arriva Stefano De Martino? Sanremo 2027 si avvicina e le voci sul cast si intensificano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Carlo Conti Argomenti discussi: Silvia Toffanin a Sanremo 2026? Carlo Conti interviene prima dell’ospitata a Verissimo; Sanremo 2026, Carlo Conti: Soddisfatto delle scelte dei brani; Sanremo, Carlo Conti parla sul festival. Tutto piuttosto chiaro; Carlo Conti: L'ospitata a Verissimo non c'entra niente con Sanremo. La smentita da Fiorello. Silvia Toffanin a Sanremo 2026? Carlo Conti interviene prima dell’ospitata a VerissimoCarlo Conti ospite per la prima volta a Verissimo su Canale 5: un evento storico che apre al possibile arrivo di Silvia Toffanin sul palco di Sanremo 2026, la possibile strategia di Mediaset dopo le ... gay.it Carlo Conti per la prima volta a Verissimo: si commuove, poi la rivelazione su SanremoCarlo Conti ospite per la prima volta a Verissimo da Silvia Toffanin: il ritratto del conduttore, con una piccola rivelazione sulle emozioni a Sanremo ... dilei.it La chiamata dopo l'incontro con Carlo Conti a Roma. «Mi ha detto "non ci devi pensare, ti ho già detto che sei pronta quindi vai"» facebook "Sono 15 anni che mi chiedono di presentare il Festival e ho sempre detto di no - ha raccontato la cantante - Ma Carlo Conti è un uomo molto speciale, chemi ha trasmesso una calma e una tranquillità che prima non avevo mai sentito". x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.