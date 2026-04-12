Come eri vestita a Saline Joniche una mostra per educare al rispetto contro la violenza

Ha rappresentato un momento di grande valore civile ed educativo la mostra "Come eri vestita”, iniziativa organizzata a Saline Joniche per educare al rispetto e dire no alla violenza sulle donne.Una sala piena di giovani attenti e partecipi ha caratterizzato l’inaugurazione della mostra, ospitata.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

“Com’eri vestita?”: a Villafranca d’Asti la mostra contro la violenza dello stupro e dei pregiudiziA Villafranca d’Asti, una mostra contro il pregiudizio: "Com’eri vestita?" sfida la colpevolizzazione delle vittime di violenza Una mostra...

“Com’eri vestita?“ in mostra. Bastia dice no alla violenzaBASTIA UMBRA – La mostra "Com’eri vestita?", realizzata dal centro antiviolenza "Cerchi d’Acqua" di Milano sarà ospitata a Bastia Umbra dal 15 al 22...