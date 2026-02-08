Com’eri vestita? in mostra Bastia dice no alla violenza

BASTIA UMBRA – La mostra " Com’eri vestita? ", realizzata dal centro antiviolenza "Cerchi d’Acqua" di Milano sarà ospitata a Bastia Umbra dal 15 al 22 febbraio al Residence La Rocca in via Firenze: vuole sensibilizzare contro la violenza sessuale e la cultura della colpevolizzazione della vittima. "Com’eri vestita?" è una domanda che molte vittime si sono sentite rivolgere almeno una volta: una frase solo in apparenza neutra, che spesso contiene giudizio e sospetto, spostando l’attenzione da chi commette violenza a chi la subisce. La mostra nasce proprio per smantellare questo pregiudizio, invitando il pubblico a riconoscere la violenza per ciò che è: un atto di potere e sopraffazione, mai una conseguenza di un abito, di un comportamento o di una scelta personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

