Com’eri vestita? | a Villafranca d’Asti la mostra contro la violenza dello stupro e dei pregiudizi

A Villafranca d’Asti apre una mostra contro la violenza e i pregiudizi. L’evento si intitola “Com’eri vestita?” e invita a riflettere sulla colpevolizzazione delle vittime di stupro. I visitatori possono vedere fotografie e testimonianze che cercano di rompere il silenzio e cambiare le percezioni sbagliate. La mostra è stata organizzata per sensibilizzare e combattere le false convinzioni che ancora circolano sulla violenza di genere.

A Villafranca d'Asti, una mostra contro il pregiudizio: "Com'eri vestita?" sfida la colpevolizzazione delle vittime di violenza. Una mostra itinerante, intitolata "Com'eri vestita?", aprirà al pubblico sabato 21 febbraio a Villafranca d'Asti, in Sala Bordone. L'esposizione, promossa dal Comune in collaborazione con Amnesty International Asti e SOS donna, intende sensibilizzare sulla violenza di genere e smantellare i pregiudizi che spesso colpiscono le vittime, focalizzando l'attenzione sulla responsabilità dell'aggressore. La mostra resterà aperta fino al 28 febbraio e sarà poi trasferita all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, grazie alla collaborazione tra Asl AT, Amnesty International e SOS donna.

