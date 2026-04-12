Nella corsa della Parigi-Roubaix, Tadej Pogacar ha subito una foratura che lo ha fatto perdere molto terreno rispetto ai principali inseguitori. Dopo alcuni minuti di difficoltà, il ciclista sloveno è riuscito a rientrare nel gruppo di testa. Attualmente, a circa 37 chilometri dal traguardo, Pogacar si trova in compagnia di Van Aert, entrambi in vetta alla gara.

AGGIORNAMENTO ORE 15.35. Pogacar si trova solo con Van Aert al comando quando mancano 37 km al traguardo. Hanno 38” su van der Poel. — AGGIORNAMENTO ORE 14.50. Pogacar ha cambiato bicicletta a 71 km dal traguardo e ha dovuto recuperare in solitaria una dozzina di secondi di stacco dal gruppetto dei migliori. Gli sono serviti circa tre chilometri. — AGGIORNAMENTO ORE 14.15. Tadej Pogacar è rientrato a 98 km dal traguardo, proprio mentre ci si stava riorganizzando per imboccare la Foresta di Arenberg. — Colpo di scena alla Parigi-Roubaix, quando mancavano 120 km al traguardo posto nel Velodromo più iconico del mondo: durante il settore in pavé...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Rientra e si gioca la vittoria

Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevatoColpo di scena alla Parigi-Roubaix, quando mancavano 120 km al traguardo posto nel Velodromo più iconico del mondo: durante il settore in pavé numero...

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