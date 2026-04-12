Colpo di scena alla Parigi-Roubaix | foratura per Tadej Pogacar distacco elevato Poi il rientro

Durante la Parigi-Roubaix, Tadej Pogacar ha subito una foratura che ha causato un importante distacco dal gruppo di testa. Dopo aver perso tempo, il corridore si è riassestato ed è riuscito a rientrare in corsa a circa 98 chilometri dal traguardo, proprio mentre si stava preparando ad entrare nella Foresta di Arenberg. La gara ha visto un momento di incertezza, seguito dalla ripresa del ciclista sloveno.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15. Tadej Pogacar è rientrato a 98 km dal traguardo, proprio mentre ci si stava riorganizzando per imboccare la Foresta di Arenberg. — Colpo di scena alla Parigi-Roubaix, quando mancavano 120 km al traguardo posto nel Velodromo più iconico del mondo: durante il settore in pavé numero 22 (il tre stelle di difficoltà da 2,5 km da Quérénaing a Maing), Tadej Pogacar ha dovuto fare i conti con una foratura alla ruota anteriore (tra l’altro dopo il gran chiacchierare sul tipo di pneumatici speciali pensati per questa corsa). Un inconveniente tipico quando si corre l’Inferno del Nord, un problema all’ordine del giorno quando ci si cimenta con la Classica Monumento più anacronistica e per questo motivo più romantica del panorama internazionale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevato. Poi il rientro Colpo di scena alla Parigi-Roubaix: foratura per Tadej Pogacar, distacco elevatoColpo di scena alla Parigi-Roubaix, quando mancavano 120 km al traguardo posto nel Velodromo più iconico del mondo: durante il settore in pavé numero... Leggi anche: LIVE Parigi-Roubaix 2026 in DIRETTA: cambia tutto, foratura per Tadej Pogacar! POGACAR si allena per la PARIGI-ROUBAIX