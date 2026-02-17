Voci del passato radici del presente la stagione 2026 al Museo Campano si apre nel segno della lingua

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il Museo, diretto da Gianni Solino, si conferma volano di cultura e nodo strategico di connessioni con il territorio, anche in vista dell’istituzione del Polo Museale della Provincia di Caserta. Un percorso che mira a rafforzare il ruolo di Capua come luogo simbolo della Lingua, anche grazie alla sinergia con il ventennale festival letterario cittadino, il più longevo della provincia di Caserta, diretto da Giuseppe Bellone, che a maggio inaugurerà la sua ventunesima edizione.🔗 Leggi su Casertanews.it

Urs Rechsteiner e la rinascita del Real Albergo dei Poveri: il Museo apre al presente

Giornata mondiale della lingua greca al liceo classico Mandralisca: "Un onore celebrare le radici del pensiero occidentale"Questa mattina al liceo classico Mandralisca si è tenuta la Giornata mondiale della lingua e cultura elleniche.

Argomenti discussi: Giornata della Lingua Madre, celebrazioni al Museo Campano; 7 libri per una settimana: alla ricerca delle nostre radici; Matriarcato del Fuoco: I Focaroni e l’Alchimia della Trasfigurazione; Donne che hanno fatto la storia.

Voci del passato, radici del presente, la stagione 2026 al Museo Campano si apre nel segno della linguaSabato 21 febbraio alle 18 il Museo Campano inaugura ufficialmente la stagione eventi 2026 con il ciclo Voci del passato, radici del presente, in occasione della Giornata Internazionale della Lingua ... casertanews.it

'Storie del passato,voci del presente',da autrici aiuto a canileLe autrici del volume Storie del passato, voci del presente donano i proventi al canile Le Code d'Oro e oggi alcune di esse - Magda Mancuso, Antonietta Sorrentino e Michela Mortella - hanno fatto ... ansa.it

#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Giornata della Lingua Madre, celebrazioni al Museo Campano x.com

Mosaici di carta: il vernissage Il vernissage della mostra Mosaici di carta di Caroline Peyron che si tenuto oggi nelle nostre sale ha aperto un dialogo intenso tra arte contemporanea e mosaici antichi del Museo Provinciale Campano di Capua. Un incontro fatto facebook