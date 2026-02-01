Alessandro Michele | Io sono un voyeur E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Questa settimana, il mondo della moda si è acceso con alcune dichiarazioni forti. Alessandro Michele ha detto di essere un voyeur, mentre Jonathan Anderson e Silvana Armani hanno condiviso pensieri che hanno fatto discutere. Le parole di questi protagonisti mostrano un lato più autentico e diretto dell’universo fashion, spesso nascosto dietro l’eleganza e i trend.

«Quando ero all'università, John Galliano era come un eroe, e lo è tuttora. È lui Dior nell'immaginario collettivo, lo è ancora oggi. Perché quello che ha costruito è stato enorme, una sorta di rinascita della moda», ha spiegato Jonathan Anderson intervistato da Imran Amed per Bof sul suo debutto per Dior Haute Couture. Il nuovo direttore creativo di Dior ha invitato infatti Galliano - che della maison francese fu direttore creativo per 15 anni, fino al 2011 quando venne licenziato - a vedere la collezione prima della presentazione alla stampa.

