“Antonello c’è, io lo so. C’è nella serie ma anche nella realtà, io tante volte mentre giravo le scene lo sentivo e sapevo che c’era”. Così Claudio Amendola, a margine della presentazione della nuova serie de I Cesaroni a Roma, ricorda l‘amico e attore Antonello Fassari, morto un anno fa e che nella serie interpreta il fratello Cesare Cesaroni. Un momento toccante che ha commosso Amendola al punto da costringerlo ad interrompere l’intervista. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - I Cesaroni 7, Amendola si commuove ricordando Fassari: “Lui c’è, lo so”

I Cesaroni 2026, Matteo Branciamore: “Lo spirito sarà quello delle prime stagioni. Antonello Fassari un’assenza enorme” – IntervistaI Cesaroni stanno tornando e con le nuove puntante della fiction rivedremo gran parte del cast storico dell’amatissima serie tv di Canale 5, tra...

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I Cesaroni - Il ritorno, Claudio Amendola: «Sono rientrato nei panni di Giulio, per me sono famiglia»Lunedì 13 aprile 2026 su Canale 5 torna la nuova stagione de I Cesaroni - Il ritorno. A parlarne è Claudio Amendola, regista e volto storico ... ilmattino.it

I Cesaroni, delirio alla Garbatella: fan in coda per il ritorno 30 anni dopo. Amendola: «Pronti a tutto per la bottiglieria»I Cesaroni chiamano e Roma risponde con un boato di entusiasmo. Fin dalle prime ore di venerdì mattina, una coda interminabile ha avvolto il Teatro Palladium alla Garbatella, ... leggo.it

Il ritorno più atteso della stagione Un attore che ha interpretato tanti ruoli, ma ce ne è uno che è rimasto nel cuore di tutti: Giulio Cesaroni Domenica a #Verissimo, Claudio Amendola! - facebook.com facebook

Nuovo arrivo in casa Cesaroni Lei è Marta Cesaroni Interpretata da Valentina Bivona, è pronta a lasciare il segno e per scompigliare gli equilibri Pronti a conoscerla ne I Cesaroni – Il ritorno #ICesaroni #IlRitorno #MartaCesaroni #ValentinaBivon x.com