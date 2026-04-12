Claudio Amendola in lacrime ricorda Fassari il ciak de I Cesaroni dedicato a lui | Sicuramente ci guarderà

Claudio Amendola si è commosso durante un'intervista ricordando Antonello Fassari, scomparso nell'aprile dell'anno precedente. L'attore ha parlato di un momento speciale legato alla serie televisiva I Cesaroni, in cui un ciak è stato dedicato proprio a Fassari. Amendola si è mostrato emozionato, affermando che l'amico sicuramente lo starà guardando. La serie sta per debuttare e il ricordo di Fassari è molto presente tra i protagonisti.

Con il debutto de I Cesaroni ormai imminente, Claudio Amendola si è commosso ricordando l'amico e collega Antonello Fassari, morto nell'aprile dello scorso anno. "Sono sicuro che ci guarderà", ha detto in lacrime mostrando il primo ciak della nuova stagione, su cui si legge un messaggio a lui dedicato.🔗 Leggi su Fanpage.it Claudio Amendola ricorda Antonello Fassari: “Anche lui guarderà i Cesaroni da lassù”(Adnkronos) – I Cesaroni stanno per tornare ma con un grande vuoto, quello lasciato da Antonello Fassari. I Cesaroni tornano in tv: fan in festa. Amendola: “È tutto dedicato a Fassari”A vent’anni dalla prima stagione, I Cesaroni tornano con nuovi episodi e lo fanno nel luogo simbolo della serie, la Garbatella.