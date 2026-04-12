Claudio Amendola | il grande ritorno de I Cesaroni scuote lo streaming

Claudio Amendola torna a interpretare il suo personaggio nella serie I Cesaroni, che riprende le riprese e viene trasmessa nuovamente su Infinity. L’attore ha espresso il suo entusiasmo nel riprendere il ruolo, segnando un ritorno atteso dai fan della serie. La produzione ha annunciato ufficialmente la ripresa delle riprese, senza ulteriori dettagli sui nuovi episodi. La serie, che ha avuto successo in passato, si prepara a tornare in onda.

L’attore Claudio Amendola ha manifestato il proprio forte coinvolgimento emotivo riguardo alla ripresa della serie I Cesaroni, un progetto che torna a occupare la scena televisiva su Infinity. La notizia, emersa attraverso i canali ufficiali dell’interprete, conferma l’imminente rilancio di un format storico schermo. Il ritorno di un pilastro della serialità televisiva. La notizia tocca i vertici del comparto produttivo con la dichiarazione diretta di Amendola, il quale ha espresso viva emozione per il nuovo capitolo della saga. Il progetto mira a riportare i telespettatori davanti ai racconti della famiglia protagonista, sfruttando la piattaforma Infinity per la distribuzione dei contenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Claudio Amendola: il grande ritorno de I Cesaroni scuote lo streaming I Cesaroni, il ritorno di un cult. Claudio Amendola assicura: "I sentimenti sono gli stessi"Il cast presenta le nuove puntate della "romanissima" fiction Mediaset, tra applausi, ricordi e nuove sfide. Claudio Amendola in lacrime ricorda Fassari, il ciak de I Cesaroni dedicato a lui: “Sicuramente ci guarderà”Con il debutto de I Cesaroni ormai imminente, Claudio Amendola si è commosso ricordando l'amico e collega Antonello Fassari, morto nell'aprile dello...