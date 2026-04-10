Il cast della fiction italiana torna sul set per le nuove puntate della serie ambientata a Roma. Claudio Amendola, tra i protagonisti, ha dichiarato che i sentimenti tra i personaggi sono invariati rispetto alle stagioni precedenti. La presentazione si è svolta tra applausi e ricordi, mentre si discute delle sfide future che attendono i protagonisti. La produzione ha confermato l’intenzione di mantenere lo stile e l’atmosfera che hanno reso la serie un successo.

Il cast presenta le nuove puntate della "romanissima" fiction Mediaset, tra applausi, ricordi e nuove sfide. Senza dimenticare la Garbatella e il valore della famiglia che, secondo Amendola, "non è solo quella canonica". Le urla dei fan (molti giovanissimi), i giornalisti accalcati in cerca della "battuta", e l'atmosfera incandescente per un ritorno che, inevitabilmente, si apre sulle note di Adesso che ci siete voi, quella sigla a tutto "pizza e mortadella" cantata da Lory. Vent'anni dopo la prima - iconica - stagione, che ha letteralmente ristrutturato la fiction Mediaset, ecco I Cesaroni - Il ritorno (in onda dal 13 aprile su Canale 5), ovvero la rinascita di quel format spagnolo capace però di "raccontare l'Italia", come dichiara la produttrice Valentina Bixio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - I Cesaroni, il ritorno di un cult. Claudio Amendola assicura: "I sentimenti sono gli stessi"

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I Cesaroni – Il Ritorno, cast, quando inizia e quante puntate ci sono, la trama e gli attori assenti: tutto sulla nuova stagioneLa storica fiction ambientata alla Garbatella torna dopo dieci anni con nuovi personaggi, vecchi legami e una bottiglieria in crisi Dopo oltre dieci...

Temi più discussi: I Cesaroni - Il ritorno, quando va in onda la prima puntata; Cesaroni, la serie tv rende il locale immortale: dal 13 aprile la settima stagione con la regia di Claudio Amendola; I Cesaroni – Il Ritorno, finalmente la data non slitta più: quando torna in tv; I Cesaroni tornano: ecco la data d’inizio su Canale 5 (manca pochissimo).

I Cesaroni, il ritorno di un cult. Claudio Amendola assicura: I sentimenti sono gli stessiClaudio Amendola e il cast presentano le nuove puntate de I Cesaroni, la romanissima fiction Mediaset, tra applausi, ricordi e nuove sfide. Senza dimenticare la Garbatella e il valore della famiglia ... movieplayer.it

Serie tv I Cesaroni - Il ritorno in prima serata: Ricky Memphis e Lucia Ocone tra le new entryLa serie, composta da dodici episodi, ambientata nel quartiere romano della Garbatella, è diretta e interpretata da Claudio Amendola. La sinossi recita: Sono passati dieci anni: Giulio Cesaroni (Amend ... mauxa.com

Il ritorno più atteso della stagione Un attore che ha interpretato tanti ruoli, ma ce ne è uno che è rimasto nel cuore di tutti: Giulio Cesaroni Domenica a #Verissimo, Claudio Amendola! - facebook.com facebook

Claudio Amendola: “Papà famoso, io caruccio: all’inizio era tutto facile, poi sono diventato bravo” x.com