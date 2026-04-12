Nella classifica Radio stilata da Earone per la settimana dal 3 al 9 aprile, Achille Lauro si posiziona al primo posto con il brano “In Viaggio Verso Il Paradiso”. La lista vede anche la presenza di artisti come Sayf e Samurai Jay, che completano il podio. La graduatoria si basa sui dati di ascolto raccolti durante il periodo considerato, evidenziando i brani più trasmessi nelle radio italiane.

La Classifica Radio stilata da Earone con i dati elaborati sulla settimana dal 3 al 9 aprile, ha un podio nel quale insieme a Sayf e Samurai Jay, arriva anche Achille Lauro. Alla #10 c’è Bianco con Brividi (in discesa dalla #5), quarto brano estratto da Mà, terzo lavoro in studio del cantautore bresciano. Il nuovo singolo ha conservato intatta la sua urgenza espressiva, trovando la sua forma definitiva proprio nell’incontro in studio con Elisa, che ne amplifica profondità e risonanza emotiva. In discesa anche Fabolous, di Meek, che passa dalla #7 alla #9. Presente da nove settimane in classifica, il brano dell’artista britannica ha raggiunto la posizione più alta (#5) nella week 15 del 2026 (2603).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio, Achille Lauro irrompe in vetta con “In Viaggio Verso Il Paradiso”

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