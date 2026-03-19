Achille Lauro ha annunciato che il suo nuovo singolo, intitolato “In viaggio verso il Paradiso”, sarà disponibile da venerdì 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’artista, che ha condiviso la data di uscita con i fan. Il brano rappresenta il primo singolo di Lauro in questo periodo.

ACHILLE LAURO ANNUNCIA LA RELEASE DEL NUOVO SINGOLO “In viaggio verso il Paradiso” DA VENERDÌ 20 MARZO SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI E IN RADIO. Dopo un periodo straordinario, segnato da alcuni dei momenti più significativi dello spettacolo italiano – dalla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 –, nel pieno del trionfale tour nei palazzetti, sold out da tempo in tutta Italia, e mentre svela le date del suo primo grande tour negli stadi in programma nel 2027, Achille Lauro annuncia l’uscita del nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”, disponibile da venerdì 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Warner Music Italy. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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