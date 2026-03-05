Referendum Nordio in tour su un elicottero della GdF atterra su un campo da calcio e lo rovina | proteste

Martedì scorso, il ministro ha raggiunto Potenza a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza. Durante il tour per il Sì al referendum, l’elicottero è atterrato su un campo da calcio, causando danni alla superficie. L’incidente ha suscitato proteste tra i presenti, che hanno criticato l’episodio. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o reazioni immediatamente successive.

Martedì scorso il ministro ha raggiunto Potenza in elicottero per una tappa del suo tour per il Sì al referendum. Il velivolo, di proprietà della Guardia di Finanza, è atterrato su un campo da calcio di proprietà della Figc, causando dei danni al manto d'erba e il conseguente stop agli allenamenti di diverse squadre giovanili.

