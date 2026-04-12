Cinque minuti di sonno in più due minuti di attività fisica intensa e mezza porzione di verdure | la ricetta per guadagnare un anno di vita

Uno studio recente ha analizzato come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano influenzare la durata della vita. Si tratta di aumentare di cinque minuti il sonno giornaliero, dedicare due minuti a un’attività fisica intensa e consumare mezza porzione di verdure in più ogni giorno. Questi interventi, apparentemente minimi, si sono dimostrati in grado di prolungare l’aspettativa di vita di circa un anno.

Cinque minuti di sonno in più, due minuti di attività fisica intensa, mezza porzione di verdure. Numeri che sembrano trascurabili, quasi invisibili nella routine quotidiana, e che invece, sommati giorno dopo giorno, possono tradursi in un anno di vita in più. È quanto emerge da un’analisi su circa 60mila adulti del progetto UK Biobank, che ha incrociato dati su sonno, dieta e attività fisica con gli esiti di salute nel tempo. Il punto non è solo che questi fattori contano, lo sappiamo da anni, ma quanto contino anche nelle loro variazioni minime. Non servono rivoluzioni drastiche: il cambiamento, suggeriscono i ricercatori, può iniziare da micro-aggiustamenti sostenibili, capaci di accumularsi nel tempo come interessi sulla salute.🔗 Leggi su Open.online L'inaspettato beneficio di soli 5 minuti di attività fisica al giornoIn cinque minuti, un tempo che molto spesso consideriamo irrilevante, possiamo fare tante cose: farci un caffè, fare una telefonata, lavare i piatti,... Dieta, sonno, esercizio: il mix per guadagnare un anno di vita, lo studio(Adnkronos) – Basta pochissimo per migliorare la qualità della vita e guadagnare anni. Can 5 Extra Minutes a Day Add Years to Your Life