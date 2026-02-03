Dieta sonno esercizio | il mix per guadagnare un anno di vita lo studio

Un nuovo studio conferma che bastano poche semplici abitudini per vivere più a lungo. Dormire bene, mangiare in modo equilibrato e fare esercizio regolarmente migliorano la salute e allungano la vita. Non si tratta di grandi cambiamenti, ma di piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza.

(Adnkronos) – Basta pochissimo per migliorare la qualità della vita e guadagnare anni. Il mix tra sonno di qualità, esercizio fisico e alimentazione ha effetti benefici sulla salute, non è una novità. Gli studi condotti dall'università di Sydney, però, forniscono nuovi elementi e offrono parametri precisi per valutare cosa serva per compiere effettivi progressi. Si parte dalla ricerca condotta dal professor Nicholas Koemel, che lavora al Mackenzie Wearables Hub nell'ambito del Charles Perkins Centre. Le correzioni apportate alla routine – tra giorno e notte – consentono di allungare la vita e di migliorare le condizioni generali quotidiane.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dormire a sufficienza è fondamentale per la salute e può influenzare l’aspettativa di vita più di dieta ed esercizio fisico.

