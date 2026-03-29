Studi recenti mostrano che dedicare solo cinque minuti al giorno a un’attività fisica può contribuire a ridurre la mortalità fino al 10%. Questo risultato si basa su analisi condotte su diverse popolazioni, evidenziando come anche brevi periodi di movimento quotidiano possano avere effetti positivi sulla salute generale. I ricercatori sottolineano che questa semplice abitudine può rappresentare un primo passo verso uno stile di vita più attivo.

In cinque minuti, un tempo che molto spesso consideriamo irrilevante, possiamo fare tante cose: farci un caffè, fare una telefonata, lavare i piatti, andare in bagno, ascoltare una canzone o guardare un video su YouTube. E, secondo uno studio appena pubblicato, in quei pochi minuti possiamo concederci una camminata a posso sostenuto in grado di avere un impatto concreto sulla nostra salute e la nostra longevità. A dirlo è uno studio coordinato dalla Norwegian School of Sports Sciences e pubblicato su The Lancet, nato una semplice constatazione: l'inattività fisica è responsabile di una quota rilevante della mortalità globale, stimata tra il 7% e il 9%, ma le raccomandazioni tradizionali sull'esercizio fisico fanno ancora molta fatica a tradursi in cambiamenti reali e duraturi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'inaspettato beneficio di soli 5 minuti di attività fisica al giorno

Articoli correlati

Più connessi, più soli, Daniela Lucangeli spiega perché nell’era dei device i bambini a scuola ricevono appena due minuti di sguardo al giornoDaniela Lucangeli, ordinaria di psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Padova, ha partecipato alla Fiera delle Parole di...

Leggi anche: “Il segreto dei miei 92 anni? Mangio tutto il giorno, se no dimagrisco. Faccio poca attività fisica perché non mi va, ma tutte le mattine vado al mercato a piedi”: parla Mirella, suocera di Caterina Balivo

Sweet 10 years In a marriage, when the husband went on a business trip, his mistress showed up.

Aggiornamenti e notizie su inaspettato beneficio

Temi più discussi: Vivo con mio marito e il mio ex, siamo felici (anche i bambini) e risparmiamo. L'incredibile storia di Megan e James; teatro regio di capitanata, stagione 2025-2026: in scena la commedia ‘na sogre nd’a case, a tutte vanne mette u nase’ - FoggiaToday; L'ospedale brianzolo dove è arrivato un carico di 1.000 bolle di sapone: a cosa servono; Referendum Giustizia: un bilancio in perdita per il Governo Meloni, l’Editoriale dell’Ambasciatore Bruno Scapini.

L'inaspettato beneficio di soli 5 minuti di attività fisica al giornoIn cinque minuti, un tempo che molto spesso consideriamo irrilevante, possiamo fare tante cose: farci un caffè, fare una telefonata, lavare i piatti, andare in bagno, ascoltare una canzone o guardare ... gazzetta.it

Viviamo troppo puliti? Il beneficio (inaspettato) di sporcarsi le mani con la terraSistema immunitarioPelleImmunologia Ultimo aggiornamento – 16 Marzo, 2026 Indice del contenuto Cosa ha scoperto lo studio sul giardinaggio indoor Perché il contatto con la natura può aiutare il sistem ... msn.com

“Sembra un presepe”, ma siamo quasi ad Aprile. Il calo delle temperature ha portato uno spettacolo inaspettato anche a pochi passi da Roma dove la neve è scesa copiosa. - facebook.com facebook