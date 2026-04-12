Cifra choc Maria De Filippi ecco quanto guadagna a Mediaset

Recentemente si è diffusa la notizia riguardante il compenso di Maria De Filippi presso Mediaset, con una cifra definita molto alta. La conduttrice è riconosciuta come una figura di spicco del gruppo televisivo e il suo rapporto con l’azienda dura da diversi anni. La cifra in questione ha suscitato discussioni sui guadagni dei personaggi più noti del settore televisivo italiano.

Quando si parla di Mediaset, il nome di Maria De Filippi resta da anni uno dei più pesanti e centrali dell’intero sistema televisivo. Programmi come Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te, ma anche Tu Si Que Vales e Temptation Island, continuano a dominare i palinsesti e a macinare ascolti. Per questo la conduttrice milanese viene considerata da tempo la vera regina della tv. E allora la domanda torna puntuale: quanto guadagna ogni anno? Pensare a una rete come Canale 5 senza Maria, del resto, è quasi impossibile. I suoi format resistono al passare del tempo, restano amatissimi dal pubblico e continuano a raccogliere risultati importanti in termini di share e raccolta pubblicitaria.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Maria De Filippi, cifre incredibili: quanto guadagna davvero ogni annoQuando guadagna davvero ogni anno Maria De Filippi? La cifra da capogiro Programmi quali “Amici” e “Uomini e Donne”, per non parlare di “C’è Posta... Quanto guadagna Sinner se oggi batte Alcaraz: ecco la cifra stellare!Il Principato si prepara a vivere un pomeriggio che resterà scolpito negli annali del tennis mondiale.