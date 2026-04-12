Ogni anno si parla molto delle cifre che una nota conduttrice televisiva riceve, con numeri che fanno discutere. La cifra esatta del suo compenso annuo viene spesso indicata come molto elevata, attirando l’attenzione dei media. Secondo fonti giornalistiche, le sue entrate sono state stimate in milioni di euro. La cifra viene riportata come una delle più alte nel settore dello spettacolo televisivo in Italia.

Quando guadagna davvero ogni anno Maria De Filippi? La cifra da capogiro Programmi quali “Amici” e “Uomini e Donne”, per non parlare di “C’è Posta per Te“, sono da decenni al centro dei palinsesti Mediaset. A condurre tutti e tre, non a caso, c’è Maria De Filippi, definita da tanto la regina della Tv. Ma, quanto guadagna la conduttrice milanese all’anno? Scopriamolo insieme. Maria De Filippi è ormai da anni considerata la regina di Mediaset. I suoi programmi sono davvero immortali, nonostante gli anni che passano “Amici”, Uomini e Donne”, “C’è Posta per Te”, “Tu Si Que Vales” e “Temptation Island” sono sempre amatissimi e in grado di ottenere ascolti davvero importanti.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Maria De Filippi, cifre incredibili: quanto guadagna davvero ogni anno

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