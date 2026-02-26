Rissa choc in strada finisce in tragedia | è successo davanti alla fidanzata

Una rissa violenta in strada si è conclusa tragicamente, lasciando tutti sbigottiti. Quello che doveva essere un momento di svago si è improvvisamente trasformato in una scena di caos e tensione, coinvolgendo diverse persone e terminando in modo drammatico. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni testimoni, che hanno assistito impotenti alla scena.

Una vacanza che doveva essere sinonimo di relax e mare cristallino si è trasformata in tragedia nel giro di pochi secondi. Un turista britannico di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un violento colpo al collo durante una lite scoppiata in strada. Un unico gesto, rapido e devastante, che lo ha fatto crollare a terra mentre tentava di sottrarsi al confronto. La dinamica, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, mostra l’uomo indietreggiare prima di essere centrato con il palmo della mano in quello che gli investigatori descrivono come uno strike in stile arti marziali, un colpo secco capace di stenderlo all’istante, facendogli volare via gli occhiali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Rissa davanti alla stazione, uno scappa e finisce nell’orto di una signora: pomeriggio agitato a Locate Varesino

Houston, tragedia davanti alla scuola: Nino Ruocco investito mentre aspettava i figli, choc ad OrriaUna tragedia che attraversa l’oceano La notizia è arrivata in Italia all’alba e ha travolto la comunità di Orria come un’onda improvvisa e dolorosa.

Temi più discussi: Rissa al campetto, la mamma di uno dei ragazzi che ha assistito alla violenza: Mio figlio sotto choc. Non dorme da tre giorni; Minacciati e strattonati in strada da un branco di persone: violenta aggressione a due operatori sociali a Martignano; Sprangato a sangue in centro; Raid choc in via Washington: ragazzo di 23 anni accoltellato nell’androne per rubargli lo zaino, è gravissimo al Niguarda.

Violenta rissa in strada a Mirafiori Sud: ciclista aggredito con un bastone, un'auto in fugaA monte una questione legata alla viabilità, un alterco dovuto a una possibile mancata precedenza. Sono stati momenti di forte tensione quelli registrati nel tardo pomeriggio di venerdì, 13 febbraio, ... torinotoday.it

Rissa a Novoli, bottigliate e urla in strada. I residenti: Siamo esasperatiFirenze, 24 dicembre 2025 - Bottigliate in mezzo alla strada. Rissa nella vigilia di Natale in via della Villa Demidoff, a Novoli. Erano le 14,20 quando, da casa mia, ho sentito una donna gridare ... lanazione.it

Rissa choc in strada, finisce in tragedia: è successo davanti alla fidanzata facebook