Dopo la vittoria contro il Como, l’allenatore dell’Inter ha commentato la situazione attuale della squadra, facendo riferimento alle dichiarazioni di alcuni colleghi riguardo alla corsa scudetto. Ha affermato di preferire concentrarsi sulla qualificazione in Champions League, come fanno altri allenatori, senza entrare nei dettagli delle ambizioni di campionato. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Dazn nel post partita.

L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Como Chivu a Dazn. Cosa prova? “Semplice non era e lo sapevamo, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo. Facevamo fatica, siamo andati sotto di due gol, abbiamo reagito subito con un gol importante e poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo, alzando i giri e tirando fuori carattere. Ma non è stata semplice” Grande lavoro sulle palle inattive “Frutto del lavoro di tutto lo staff e di tutta la squadra. Abbiamo cercato di prepararle al meglio sapendo che sono occasioni di portare a casa punti” È stata la sesta volta che siete andati sotto e solo contro il Pisa lo avevate ribaltato “È una vittoria di grande maturità, di capire i momenti.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu punzecchia Conte sulla domanda scudetto: “Faccio come i miei colleghi che parlano solo di qualificazione Champions”

Lecce-Inter, rimonta Champions rimandata: Chivu pensa solo alla fuga scudettoDall’estremo Nord al profondo Sud, nel giro di pochi giorni: l’Inter prova a ritrovare la bussola del suo Grand tour da un estremo all’altro d’Europa.

Conte stizzito: «Scudetto? Ma che domanda è. Non parliamo sempre di arbitri, ma ad ogni partita c’è qualcuno che si lamenta. Mi auguro che…» Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...