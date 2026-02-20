Lecce-Inter rimonta Champions rimandata | Chivu pensa solo alla fuga scudetto
Chivu si concentra sulla corsa scudetto mentre il match Lecce-Inter si complica. La squadra nerazzurra, senza Lautaro Martinez, si affida a Dimarco, che ha fornito assist nelle ultime quattro partite. Il Lecce ha sfruttato questa assenza per mettere pressione alla squadra di Inzaghi. La partita si gioca in un atmosfera tesa, con i padroni di casa che cercano di portare a casa punti preziosi. La gara continua con intensità, senza lasciare spazio a molte pause.
Dall’estremo Nord al profondo Sud, nel giro di pochi giorni: l’Inter prova a ritrovare la bussola del suo Grand tour da un estremo all’altro d’Europa. Il ko in Norvegia rischia di pesare tantissimo, sia nelle valutazioni di Chivu che nelle gambe dei giocatori, visto che martedì servirà una vera impresa per ribaltare il 3-1 del match di andata. Con Lautaro ko, toccherà a Federico Dimarco provare a ispirare i compagni con un gol o con l’ennesimo assist stagionale. Nelle ultime quattro partite, il terzino della Nazionale ha sempre mandato in rete i compagni: dovesse riuscirci anche al Via del Mare sarebbe un record. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
