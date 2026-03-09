L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta contro il Milan durante un’intervista a Dazn. Ha parlato di un primo tempo sottotono e di non aver giocato bene, aggiungendo di essere concentrato sui propri errori. Ha menzionato anche un episodio riguardante Ricci, dicendo di aver ricevuto delle spiegazioni in merito. Le sue parole sono state riportate dalla redazione di Inter News 24.

Inter News 24 L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato così la sconfitta rimediata in campionato contro il Milan: le sue parole. Intervenuto nel corso del postpartita di Milan Inter, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così il KO rimediato per 1 a 0 nel derby del 28° turno del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. ANALISI – « Abbiamo fatto un primo tempo a ritmi bassi, sottotono. Poi abbiamo subito il loro gol. Nel secondo tempo nei primi 20 minuti abbiamo alzato un po’ i giri del motore, abbiamo fatto meglio a tratti e avuto qualche occasione. Poi abbiamo provato ad accerchiare il blocco basso, cambiando anche modulo, purtroppo non siamo stati in grado di pareggiarla ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Dazn: «Primo tempo sottotono, non abbiamo giocato bene! Sto pensando ai miei errori. Sull’episodio su Ricci mi è stato detto che…»

Bremer a DAZN: «Sto bene, era previsto che facessi un’ora. In settimana sono stato un po’ in ansia ma abbiamo vinto ed è andata bene»di Redazione JuventusNews24Bremer a DAZN: «Sto bene, era previsto che facessi un’ora.

Abbiamo giocato bene, ma gli errori decisivi ci sono costati la partitaUna conferenza stampa ha fornito una lettura ufficiale della gara tra Virtus Bologna e Real Madrid.

Aggiornamenti e notizie su Chivu a Dazn Primo tempo sottotono non....

Temi più discussi: Chivu: Sappiamo cosa rappresenta il derby, febbre per Thuram Serie A Enilive; Il primo derby Milan-Inter di Pio Esposito: da 5 minuti all’andata alla prima da titolare, Chivu senza Lautaro si affida al suo giovane bomber; Inter-Genoa: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica di Serie A; Dove vedere l'Inter in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT.

Chivu: C’è da migliorare e alzare il livello. Gli attaccanti sono mancati. Mano di Ricci…Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del derby tra Milan-Inter ... fcinter1908.it

Marotta a DAZN : Pochi meriti all'Inter? Chivu ha ragione. Bel gesto di Lautaro, Esposito titolare un vantoDal derby col Milan passa molto, forse è l’ultima salita vera da scollinare prima di poter prendere definitivamente il largo. Un match cruciale come non mai, che Beppe Marotta, ... fcinternews.it

Il Milan accorcia le distanze L’Inter di Chivu è a + 7 Che spettacolo la lotta per il quarto posto! #SerieAEnilive #DAZNBetClub #DAZN x.com

Allegri batte di nuovo Chivu e mantiene aperto il campionato. L'Inter cade per la prima volta in Serie A in questo 2026 - facebook.com facebook