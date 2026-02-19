Bartesaghi, difensore del Milan, ha dichiarato che la squadra si concentra solo su se stessa dopo la vittoria contro il Como nel recupero della 24ª giornata di Serie A. Il giocatore ha spiegato che l’obiettivo principale è migliorare ogni partita, senza pensare troppo agli altri. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di lavorare duro in allenamento. La squadra milanese guarda avanti, senza perdere di vista i propri obiettivi.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se c'è più rammarico o soddisfazione per allungo sul quinto posto: "Due cose importanti, delusi, ma questa rabbia la trasformiamo in forza per la prossima partita". 7 punti dalla prima, 8 dalla quinta, dove guardano: "Noi pensiamo a noi stessi, da sempre. Pensiamo solo a noi stessi". Se c'è rabbia per aver pareggiato con un regalo: "Certo, siamo arrabbiati e delusi, ma Maignan ci ha salvato tante volte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Como, Bartesaghi indica la linea: “Pensiamo solo a noi stessi”

