Campi onora la sua Chiara Premio Levriero a Francini

Campi ha premiato Chiara Francini con il Premio Levriero, riconoscendola per il suo impegno nel promuovere il territorio. Francini ha partecipato a numerose iniziative, portando attenzione alle bellezze locali e coinvolgendo la comunità. La cerimonia si è svolta ieri sera nel centro storico, davanti a un pubblico entusiasta.

di Pier Fracesco Nesti "Per aver contribuito alla valorizzazione del territorio attraverso azioni meritevoli". Una motivazione semplice, ma che racchiude tanti significati. È con questa motivazione, infatti, che sabato 21 febbraio il comune di Campi, tramite la presidenza del consiglio comunale, consegnerà a Chiara Francini (in basso) il premio Levriero. Il massimo riconoscimento cittadino, istituito nel 2013 e voluto appositamente per valorizzare persone, associazioni o organismi che, con azioni concrete, hanno promosso il nome della città. Insomma, che hanno lasciato un segno. Era stato lo stesso sindaco Tagliaferri ad annunciarlo qualche mese fa quando Chiara Francini presentò, in un Teatrodante Carlo Monni stracolmo, il suo libro ‘Le querce non fanno limoni’, romanzo edito da Rizzoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campi onora la sua Chiara. Premio Levriero a Francini Chiara Francini in visita a Napoli: teatro e cinema con Chiara Francini Chiara Francini ha scelto Napoli per una visita speciale. Chiara Francini torna al Teatro Bolivar con “Forte e Chiara” Domenica 8 febbraio Chiara Francini torna a calcare il palco del Teatro Bolivar con lo spettacolo “Forte e Chiara”. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Campi onora la sua Chiara. Premio Levriero a Francini. Una grande Artista, che viene attaccata qualsiasi cosa faccia. “Ogni volta che ricevo un premio mi arriva odio” ha dichiarato. Il fatto che ci siano donne che vogliono realizzarsi, e continuare a farlo, dà molto fastidio. Un giorno parliamo dell’odio social. Con @la facebook