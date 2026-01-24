Chi è l’ex mario di Barbara Bouchet Luigi Borghese | Non credo ci sarà mai un amore come quello Adesso sono nella fase di avere un compagno

Luigi Borghese, imprenditore napoletano e padre di Alessandro Borghese, è stato il marito di Barbara Bouchet dal 1974 al 2006. In un’intervista, l’attrice ha ricordato il suo ex marito, sottolineando la profondità del loro legame e la fase attuale della sua vita, in cui si trova in cerca di un nuovo compagno. La loro storia rimane una parte significativa della sua vita personale e pubblica.

Barbara Bouchet è stata sposata dal 1974 al 2006 con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese (1936-2016), con il quale ha avuto due figli, tra cui lo chef Alessandro Borghese. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in buoni rapporti fino alla morte di lui. Luigi Borghese è morto nel 2016 e l’ex moglie Barbara Bouchet si è presa cura di lui fino all’ultimo, nonostante il matrimonio fosse finito dieci anni prima. “Gli sono rimasta vicino fino alla fine, l’ho curato in tutte le sue varie malattie, purtroppo. Ci siamo separati, non vivevamo più insieme ma gli sono rimasta vicino”, ha raccontato l’attrice, che ancora oggi parla di Borghese come del grande amore della sua vita, pur ammettendo di avere un nuovo uomo (misterioso) nella sua vita: «Non credo che ci sarà mai un amore come quello (con Borghese, ndr), adesso sono nella fase di avere un compagno, una persona che ti sta vicino e che condivide i tuoi pensieri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

