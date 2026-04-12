Angharad Wood è stata la compagna di Riccardo Scamarcio per diversi anni, mentre Emily è la loro figlia. La relazione tra i due attori e la famiglia è diventata di pubblico interesse, anche se i dettagli sulla loro vita privata sono stati tenuti lontano dai riflettori. La loro storia ha coinvolto anche aspetti legati alla separazione e alla crescita della figlia, che è nata durante il periodo di convivenza tra i genitori.

Angharad Wood è stata a lungo la fidanzata e compagna di Riccardo Scamarcio. Per chi si fosse perso tutti gli aggiornamenti sulla vita sentimentale dell’attore, la Wood è arrivata nella vita del bell’attore dopo la chiusura della lunga storia d’amore con Valeria Golino e gli ha dato una figlia, Emily, che Scamarcio adora. Classe 1974, Angharad è a capo della Tavistock Wood, un’agenzia di management che gestisce l’attività di attori e scrittori: fra i talenti della sua scuderia compaiono Alessandra Mastronardi, il Premio Oscar Alicia Vikander, Giulio Berruti, Eva Green e Miriam Leone. Non a caso, il primo incontro fra Scamarcio e la Wood sarebbe proprio avvenuto in ambito lavorativo, con l’obiettivo di ampliare la rete di contatti e conoscenze di Scamarcio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex moglie e la figlia di Riccardo Scamarcio, Angharad Wood e Emily

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