Chi sono la moglie Priscilla e l’ex di Pucci Raffaella Zenoni madre della figlia Rachele
Priscilla Prado è diventata la nuova compagna di Pucci dopo la separazione da Raffaella Zenoni, madre della loro figlia Rachele. La fine del matrimonio tra Pucci e Zenoni ha portato Priscilla nella sua vita, creando tensioni sulla custodia della bambina. Raffaella Zenoni, che ha vissuto a lungo con Pucci, ora si occupa principalmente della crescita di Rachele. La vicenda si svolge tra incontri e decisioni legali, mentre i rapporti tra le parti restano complessi. La questione riguarda il benessere della bambina e le relazioni familiari.
La moglie di Pucci è Priscilla Prado, arrivata a seguito della fine del matrimonio con l’ex Raffaella Zenoni, che l’ha reso padre di Rachele. Stasera vedremo il comico a Striscia La Notizia, in onda su Canale 5, dove riceverà il Tapiro D’Oro per la mancata partecipazione al Festival Di Sanremo, nel quale era stato annunciato come co-conduttore. Priscilla Prado è nata nel 1984 è di origini brasiliane ed ha vissuto tra Italia ed il Sudamerica, per poi stabilirsi nel nostro paese, lavorando nel mondo della moda, sfilando per prestigiose passerelle. Chi è Priscilla Prado, la moglie di Pucci. Attualmente lavora come consulente di immagine per la Maison Botondi e l’abbiamo vista in tv come esperta fashion in Detto Fatto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Chi è Priscilla Prado, la moglie di PucciPriscilla Prado, moglie di Andrea Pucci, mantiene un profilo basso e si tiene lontana dal clamore mediatico.
Priscilla Presley celebra il terzo anniversario della morte della figlia: «La profondità di ciò che abbiamo condiviso è qualcosa che solo una madre e una figlia possono comprendere»Priscilla Presley ricorda il terzo anniversario della scomparsa di Lisa Marie, avvenuta nel gennaio 2023.
Perché Fabrizio De Andrè e moglie Dori Ghezzi sono stati sequestrati? Verità rapimento/ Chi sono i colpevoliIl rapimento di Fabrizio de Andrè e sua moglie Dori Ghezzi si consumò in una tarda serata di fine estate nel 1979: la prigionia durò quattro mesi ... ilsussidiario.net
Enrica Rignon, chi è 'Puni': la prima moglie di Fabrizio de André e madre di CristianoNon sono riuscito a cambiarti. Non mi hai cambiato, lo sai, Fabrizio De André ha lasciato al suo indimenticabile capolavoro Verranno a chiederti del nostro amore il racconto del primo matrimonio con ... corrieredellumbria.it