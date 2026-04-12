Ambra Orfei ha recentemente condiviso le sue riflessioni sul lutto per la perdita del marito, Gabriele Piemonti, deceduto nel 2022 all'età di 61 anni a causa di un infarto. La cantante ha raccontato di aver fatto tutto il possibile per cercare di salvarlo, offrendo un quadro del dolore vissuto dopo la scomparsa. La sua testimonianza rappresenta una prima narrazione pubblica di quel momento difficile.

Ambra Orfei ha parlato per la prima volta del dolore per la scomparsa nel 2022 di suo marito Gabriele Piemonti qualche mese fa. “Mio marito è morto il giorno di Natale per un infarto. Un minuto prima parlava con me e un minuto dopo diceva di avere la nausea, poi giramenti di testa e di chiamare un’ambulanza”, racconta l’artista circense. È stata la stessa Ambra Orfei la prima a soccorrere il marito: “Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto: dal massaggio cardiaco alla respirazione bocca a bocca. Sono stati i 20 minuti più terribili della mia vita. Ho dovuto insistere per farmi mandare l’ambulanza, mi dicevano: ‘Ma è Natale. Ho dovuto...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era il marito di Ambra Orfei, Gabriele Piemonti morto a 61 anni per infarto: “Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto per salvarlo”

Rupert Everett: «Ho fatto coming out quando non era affatto conveniente. C’è un prezzo da pagare per tutto, ma ho guadagnato più di quello che ho perso»«Se a Roma avessi sposato la mia amica Michela, le cose sarebbero andate diversamente», spiega.

Leggi anche: Morto a 14 anni per tumore dopo aver seguito il metodo Hamer. La difesa dei genitori: «La chemio in ritardo non avrebbe potuto comunque salvarlo»