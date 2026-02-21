Morto a 14 anni per tumore dopo aver seguito il metodo Hamer La difesa dei genitori | La chemio in ritardo non avrebbe potuto comunque salvarlo

Francesco Gianello, un ragazzo di 14 anni, è deceduto nel 2024 a causa di un tumore, dopo aver seguito il metodo Hamer. I suoi genitori sono stati indagati per aver ritardato la terapia tradizionale e aver scelto cure alternative, sostenendo che la chemio in ritardo non avrebbe potuto salvarlo. La famiglia aveva deciso di affidarsi a metodi diversi, rifiutando le cure convenzionali. La vicenda ha suscitato molte polemiche sulla scelta di trattamenti alternativi in casi di malattie gravi.

Francesco Gianello è morto a 14 anni nel 2024 per un tumore. Sulla sua morte sono finiti sotto indagine i genitori, accusati di omicidio con dolo eventuale per non aver curato in tempi celeri e in modo corretto l’osteosarcoma di cui era affetto il figlio. La coppia, residente a Costabissara, in provincia di Vicenza si era appellata alla medicina alternativa, con l’uso di antinfiammatori e impacchi di argilla. Secondo la consulenza medica della difesa, i dottori Daniele Rodriguez e Davide Pastorelli, riporta oggi Il Corriere della Sera, la scelta di papà Luigi Gianello e mamma Martina Binotto, non avrebbe comunque influito sull’andamento della malattia del giovane.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi, rabbia dei genitori dopo l'assoluzione del medico

Alex, morto in ospedale a 17 anni. La famiglia insiste: “Ucciso dall’emorragia dopo la chemio”L'articolo riguarda la morte di Alex Mazzoni, un ragazzo di 17 anni, avvenuta in ospedale a causa di un'emorragia riconducibile a complicazioni post-chemioterapia.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.