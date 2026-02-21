Morto a 14 anni per tumore dopo aver seguito il metodo Hamer La difesa dei genitori | La chemio in ritardo non avrebbe potuto comunque salvarlo
Francesco Gianello, un ragazzo di 14 anni, è deceduto nel 2024 a causa di un tumore, dopo aver seguito il metodo Hamer. I suoi genitori sono stati indagati per aver ritardato la terapia tradizionale e aver scelto cure alternative, sostenendo che la chemio in ritardo non avrebbe potuto salvarlo. La famiglia aveva deciso di affidarsi a metodi diversi, rifiutando le cure convenzionali. La vicenda ha suscitato molte polemiche sulla scelta di trattamenti alternativi in casi di malattie gravi.
Francesco Gianello è morto a 14 anni nel 2024 per un tumore. Sulla sua morte sono finiti sotto indagine i genitori, accusati di omicidio con dolo eventuale per non aver curato in tempi celeri e in modo corretto l’osteosarcoma di cui era affetto il figlio. La coppia, residente a Costabissara, in provincia di Vicenza si era appellata alla medicina alternativa, con l’uso di antinfiammatori e impacchi di argilla. Secondo la consulenza medica della difesa, i dottori Daniele Rodriguez e Davide Pastorelli, riporta oggi Il Corriere della Sera, la scelta di papà Luigi Gianello e mamma Martina Binotto, non avrebbe comunque influito sull’andamento della malattia del giovane.🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi, rabbia dei genitori dopo l'assoluzione del medico
Alex, morto in ospedale a 17 anni. La famiglia insiste: “Ucciso dall’emorragia dopo la chemio”L'articolo riguarda la morte di Alex Mazzoni, un ragazzo di 17 anni, avvenuta in ospedale a causa di un'emorragia riconducibile a complicazioni post-chemioterapia.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Morto a 14 anni in canoa, iniziato il processo per pompieri e istruttori; Salvatore Giordano morto a 14 anni dopo crollo dalla Galleria Umberto, la Cassazione conferma due condanne; Canoista morto a 14 anni, inizia il processo a pompieri e istruttori; Paolo Mendico, suicida a 14 anni: Quella scuola è una prigione. L'analisi dei suoi appunti e l'autopsia psicologica.
Canoista morto a 14 anni, inizia il processo a pompieri e istruttoriLe responsabilità sul caso di Chiavari del 2023. Prima udienza senza i medici, ma la procura può ancora fare ricorso ... ilsecoloxix.it
Francesco Gianello morto a 14 anni per un tumore al femore curato con l'argilla: respinta la richiesta di rito abbreviato per mamma e papàVICENZA - Respinta dalla Corte d'Assise di Vicenza la richiesta di rito abbreviato per i genitori di Francesco Gianello imputati di omicidio con dolo eventuale dalla Procura berica. Mamma e papà, ... ilmattino.it
È morto a soli 53 anni Eric Dane, l'attore statunitense noto ai più come il volto del Dottor Mark Sloan di Grey's Anatomy. Ad aprile dello scorso anno aveva scoperto di essere malato di Sla, una rara malattia neurodegenerativa estremamente debilitante. In Italia - facebook.com facebook
Morto sul lavoro in Toscana - Marco aveva 38 anni x.com