Agguato sotto casa ucciso a sprangate il 30enne Enzo Ambrosino | feriti padre e fratello tornava dalla festa della figlia

Un uomo di 30 anni è stato ucciso a sprangate sotto la propria abitazione mentre tornava dalla festa di compleanno della figlia. Durante l'aggressione sono rimasti feriti anche il padre e il fratello della vittima. L'evento è avvenuto nei pressi del portone di casa, dove l’uomo stava rientrando. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.