Agguato sotto casa ucciso a sprangate il 30enne Enzo Ambrosino | feriti padre e fratello tornava dalla festa della figlia
Un uomo di 30 anni è stato ucciso a sprangate sotto la propria abitazione mentre tornava dalla festa di compleanno della figlia. Durante l'aggressione sono rimasti feriti anche il padre e il fratello della vittima. L'evento è avvenuto nei pressi del portone di casa, dove l’uomo stava rientrando. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.
Stava rientrando a casa dopo la festa di compleanno della figlia quando è stato assalito sotto il portone. È morto così, nella notte tra venerdì e sabato, Enzo Ambrosino, 30 anni, vittima di un’aggressione violenta avvenuta a Induno Olona, in provincia di Varese.L’agguato è scattato poco prima.🔗 Leggi su Quicomo.it
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Varese, morto un 30enne dopo un’aggressione: feriti anche il fratello e il padreQuella che inizialmente sembrava una rissa terminata in tragedia, sta prendendo le sembianze di una vera e propria aggressione.