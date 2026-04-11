Chi esce da Amici stasera 11 aprile 2026 un eliminato nella quarta puntata | ecco le manche e gli ospiti

Stasera, 11 aprile 2026, va in onda la quarta puntata del Serale di Amici, con diverse sfide tra i concorrenti e presenze di ospiti. Durante la serata si svolgono le manche che determinano gli eliminati, e tra i partecipanti viene annunciato chi lascia il programma. Sono stati presentati i dettagli delle prove e delle esibizioni, con particolare attenzione alle eliminazioni e alle interazioni tra i concorrenti.

Scopriamo chi esce da Amici stasera, sabato 11 aprile 2026, nella quarta puntata del Serale: ecco tutte le anticipazioni sulle manche, sugli ospiti e sul nuovo eliminato. Maria De Filippi torna al timone del talent di Canale 5, affiancata dalla giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, mentre Alessandro Cattelan sarà nuovamente protagonista con il suo gioco “Password”. La competizione entra sempre più nel vivo e ogni manche può ribaltare gli equilibri. Gli allievi rimasti in gara si sono affrontati tra sfide serrate, guanti infuocati e momenti di spettacolo. Chi esce da Amici stasera, le anticipazioni di sabato 11 aprile 2026 Ecco le tre squadre che si sono sfidate nella quarta puntata di Amici, sempre più ridotte a causa delle eliminazioni precedenti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Amici Spoiler ecco chi è stato eliminato nella seconda puntata del serale .