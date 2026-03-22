Chi è uscito dal Serale di Amici ieri sera tre eliminati nella prima puntata | ecco il riassunto con manche ospiti e colpi di scena

Da ilgiornaleditalia.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima puntata del Serale di Amici trasmessa ieri sera, sabato 21 marzo 2026, sono stati eliminati tre concorrenti. La serata ha incluso varie manche, ospiti e momenti di tensione tra i partecipanti. Durante l’episodio sono stati presentati alcuni colpi di scena che hanno coinvolto i giovani artisti in gara. La puntata si è conclusa con le decisioni della giuria e le prime eliminazioni ufficiali.

Ben tre eliminati nella prima puntata del Serale di Amici in onda ieri sera, sabato 21 marzo 2026, su Canale 5: ecco chi è uscito, il riassunto delle manche, gli ospiti e tutto quello che è accaduto. Chi è uscito dal Serale di Amici ieri sera: le manche La prima puntata è iniziata col botto: tre eliminati, uno per ogni manche. Dopo il percorso nella scuola, sono 17 i concorrenti approdati al Serale di Amici, divisi in squadre e pronti a conquistare il pubblico e la giuria. Fin da subito non sono mancate tensioni, emozioni e verdetti importanti. Ecco tutto quello che è successo nella prima puntata. Le squadre del Serale: allievi e professori... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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