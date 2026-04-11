Flavio Montrucchio e Alessia Mancini la festa con la dolcissima dedica per i 18anni della figlia Mya | Le foto

Lo scorso fine settimana, si è svolta una festa per il diciottesimo compleanno di Mya, la figlia di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini. Sono state pubblicate alcune foto dell'evento, che mostrano i festeggiamenti e una dedica speciale rivolta alla giovane. Flavio Montrucchio, noto per aver vinto il Grande Fratello nel 2001, e Alessia Mancini hanno condiviso momenti di gioia con amici e parenti durante la celebrazione.

Correva l'anno 2001 quando Flavio Montrucchio, vincitore del Grande Fratello, conobbe Alessia Mancini. Il torinese, attuale conduttore de "I fatti vostri" e di "Primo appuntamento", ha sposato la storica velina e letterina nel 2003 e la coppia, una delle più longeve del mondo dello spettacolo, ha.🔗 Leggi su Torinotoday.it Federica Nargi, festa e ironia per i suoi 36 anni. La dedica di Matri è dolcissimaFederica Nargi ha scelto di accogliere i suoi 36 anni con un tocco di ironia e tanta leggerezza, festeggiando il traguardo in uno noto locale... Tanti auguri Michelle Hunziker! Festa da urlo con gli amici, arriva la dedica della figlia AuroraFesta speciale per il compleanno di Michelle Hunziker! E non mancano gli auguri della figlia Aurora Che festa! Compleanno speciale per Michelle...