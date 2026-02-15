Chi è Patrizia Baldi l’ultima moglie di Claudio Villa e madre delle sue figlie Andrea Celeste e Aurora

Patrizia Baldi, ultima moglie di Claudio Villa e madre delle sue figlie Andrea Celeste e Aurora, ha recentemente raccontato dettagli sulla loro vita insieme. La donna ha dichiarato di aver conosciuto il cantante durante un evento musicale negli anni Settanta, quando lui aveva già raggiunto la fama. Baldi ha spiegato che il loro matrimonio è durato circa dieci anni e che, nonostante le difficoltà, ha mantenuto un legame speciale con Villa fino alla sua morte.

Claudio Villa si è sposato due volte e ha avuto cinque figli. La prima volta si è sposato con Miranda Bonansea, con cui ha avuto il figlio Mauro. Dalla relazione con Noemi Garofalo sono nati Claudio Jr. e Manuela, riconosciuti suoi figli dalla Corte di Cassazione nel 2004. Nel 1975 ha sposato Patrizia Baldi, con cui ha avuto le figlie Andrea Celeste e Aurora. Chi sono i figli segreti di Claudio Villa?. La storia più eclatante fu quella di Manuela, nata a Roma il 17 febbraio del 1966. Il cantante non aveva mai riconosciuto la figlia e suo fratello maggiore Claudio. Cantante come il padre, da quando aveva 18 anni ha dovuto affrontare un lungo percorso giudiziario che si è concluso davanti alla Cassazione nel 2006 quando i giudici hanno stabilito che poteva portare il nome del padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

