Chi è Patrizia Baldi l’ultima moglie Claudio Villa e madre delle sue figlie Andrea Celeste e Aurora

Patrizia Baldi è diventata nota come l’ultima moglie di Claudio Villa e madre delle sue figlie, Andrea Celeste e Aurora. La sua relazione con il cantante si è consolidata negli ultimi anni, dopo che lui si era già sposato due volte e aveva avuto cinque figli. La coppia ha vissuto insieme in una casa vicino Roma, dove Patrizia si occupa di curare la famiglia e gestire gli aspetti quotidiani della loro vita.

Claudio Villa si è sposato due volte e ha avuto cinque figli. La prima volta si è sposato con Miranda Bonansea, con cui ha avuto il figlio Mauro. Dalla relazione con Noemi Garofalo sono nati Claudio Jr. e Manuela, riconosciuti suoi figli dalla Corte di Cassazione nel 2004. Nel 1975 ha sposato Patrizia Baldi, con cui ha avuto le figlie Andrea Celeste e Aurora. Chi sono i figli segreti di Claudio Villa?. La storia più eclatante fu quella di Manuela, nata a Roma il 17 febbraio del 1966. Il cantante non aveva mai riconosciuto la figlia e suo fratello maggiore Claudio. Cantante come il padre, da quando aveva 18 anni ha dovuto affrontare un lungo percorso giudiziario che si è concluso davanti alla Cassazione nel 2006 quando i giudici hanno stabilito che poteva portare il nome del padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tony Dallara è sposato con Patrizia, con la quale ha avuto due figlie, Lisa e Natasha.

