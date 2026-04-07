Una fotografia datata 2019 mostra Gioacchino Amico, un pentito legato al clan Senese, insieme alla leader di Fratelli d’Italia durante un evento politico. La premier ha commentato in quella occasione il suo impegno contro la mafia, definendolo “cristallino”. La foto è tornata alla ribalta mediatica e ha suscitato attenzione per il contesto in cui è stata scattata.

Gioacchino Amico torna al centro dell’attenzione mediatica per una fotografia risalente al 2019 che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni durante un evento elettorale di Fratelli d’Italia. Lo scatto, datato 2 febbraio 2019, fu realizzato a Milano presso l’hotel Marriott, in occasione di una manifestazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni nel 2019 con Gioacchino Amico, pentito clan Senese ad evento FdI, la premier: “Impegno cristallino contro la mafia”

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Temi più discussi: La foto del pentito dei Senese con Meloni. Report rivela: vicino a FdI, aveva un pass alla Camera; Il pentito del clan Senese con Meloni, Report: Vicino a FdI. La premier: Il mio impegno contro le mafie è cristallino; La foto del pentito del clan Senese con Meloni e i suoi strani rapporti con FdI: la premier attacca la stampa; Mafia, Meloni: Mio impegno cristallino, non mi faccio intimidire da squallidi attacchi di gente in malafede.

Chi è Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019Meloni sotto accatto per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese: chi è e perché è scoppiata una polemica. virgilio.it

Meloni furiosa sul caso Amico: Fango e attacchi politici. Scontro totale con la stampaGiorgia Meloni è infuriata dopo la pubblicazione di un selfie del 2019 — scattato durante un evento in vista delle elezioni europee — che la ritrae accanto a Gioacchino Amico, pentito del clan Senese ... tg.la7.it

39 anni, siciliano, Gioacchino Amico è ritenuto un esponente di spicco dell'alleanza tra mafie in Lombardia. Ai pm ha raccontato della sua rete di relazioni con la politica, in particolare con il partito della premier Giorgia Meloni x.com

La foto del 2019 pubblicata da Report. Gioacchino Amico, uno degli imputati principali del maxi-processo Hydra, avrebbe anche avuto un pass alla Camera. Ma Montecitorio: "Nessun tesserino permanente". Il post della presidente del Consiglio: "Il mio impegn - facebook.com facebook