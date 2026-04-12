Chelsea-Manchester City domenica 12 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici I Citizens approfittare della sconfitta dei Gunners

Domenica 12 aprile 2026 alle 17:30 si sfideranno Chelsea e Manchester City in una partita valida per le semifinali di FA Cup. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e si stanno analizzando le quote e i pronostici per l'incontro. I Citizens hanno approfittato della sconfitta dei Gunners per avanzare nella competizione. La partita si giocherà allo stadio di casa del Chelsea.

Chelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo fine al sogno del Port Vale, travolgendolo per 7-0, e i Citizens che a loro volta fatto polpette del Liverpool, sconfitto per 4-0 con una tripletta di Erling Haaland. In. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I Citizens approfittare della sconfitta dei Gunners Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Citizens favoritiChelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo... Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiChelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo... MANCHESTER CITY vs CHELSEA Live | Premier League 2026 | 04 January | Simulation PES 2021 Gameplay