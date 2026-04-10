Chelsea-Manchester City domenica 12 aprile 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Citizens favoriti

Domenica 12 aprile 2026 alle ore 17:30 si sfideranno Chelsea e Manchester City nei quarti di finale di FA Cup. Entrambe le squadre sono arrivate a questa fase dopo aver superato i rispettivi avversari nelle precedenti sfide. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote pronosticano i Citizens come favoriti per la vittoria. L’incontro si svolgerà allo stadio di Londra, con una grande attenzione da parte dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Chelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo fine al sogno del Port Vale, travolgendolo per 7-0, e i Citizens che a loro volta fatto polpette del Liverpool, sconfitto per 4-0 con una tripletta di Erling Haaland. In. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Citizens favoriti Chelsea-Manchester City (domenica 12 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronosticiChelsea e Manchester City si sono qualificati per le semifinali di FA Cup, dove però non si affronteranno direttamente, con i Blues che hanno messo...