Nelle ultime ore si fa sempre più concreta l’ipotesi di un scambio di mercato tra Juventus e Fiorentina. La trattativa riguarda un prestito con obbligo di riscatto, un affare che potrebbe chiudersi in modo sorprendente all’ultimo momento. Le due società stanno limando gli ultimi dettagli, mentre i giocatori coinvolti aspettano di sapere se saranno i protagonisti di questa svolta.

Si va verso una clamorosa operazione last minute tra Juventus e Fiorentina: ecco tutti i dettagli di quello che sta succedendo. Come già accaduto negli ultimi anni, Juventus e Fiorentina potrebbero rendersi protagoniste di un nuovo sorprendente affare di mercato. Le discussioni tra i due club hanno come protagonista Daniele Rugani, legato ai bianconeri da un contratto fino al 30 giugno 2028 e sempre più ai margini del progetto tecnico-tattico di Spalletti. Rugani (LaPresse) – Calciomercato.it Il nome del centrale di Lucca classe ’94 – stando a quanto riportato in queste ore da ‘Sportmediaset’ – è finito sul taccuino proprio della dirigenza viola, decisa a prendere un altro difensore per ovviare all’emergenza in quel ruolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Fiorentina, affare last minute: prestito con obbligo di riscatto

