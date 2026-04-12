CGTN AMERICA & CCTV UN | Commemoration of 55th Anniversary of Ping-Pong Diplomacy Held in Beijing

A Beijing si è svolta una cerimonia per ricordare il 55º anniversario della diplomazia del ping-pong, organizzata da CGTN America e CCTV UN. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti ufficiali e media internazionali, con momenti dedicati alla riflessione storica su questa strategia diplomatica. La commemorazione ha incluso discorsi e attività celebrative, con particolare attenzione all'importanza simbolica di questa iniziativa nel migliorare le relazioni internazionali.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE WASHINGTON , April 12, 2026 PRNewswire — CGTN America & CCTV UN releases “Commemoration of 55th Anniversary of Ping-Pong Diplomacy Held in Beijing” (This material is distributed by MediaLinks TV, LLC on behalf of CCTV. Additional information is available at the Department of Justice, Washington, D.C.) A commemorative event marking the 55th anniversary of China-US Ping-Pong Diplomacy was held on Friday at the Capital Indoor Stadium in Beijing. The commemoration was jointly hosted by the General Administration of Sport of China, China Media Group (CMG) and the Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - CGTN AMERICA & CCTV UN: Commemoration of 55th Anniversary of Ping-Pong Diplomacy Held in Beijing As One: il ping-pong come ponte tra i popoliMentre nelle sale troviamo ancora Marty Supreme, il film di Josh Safdie con Timothée Chalamet nei panni del campione del tennistavolo Marty Reisman... Più di mille al ping pong per “Dani“Più di mille persone hanno partecipato ieri alla sesta edizione del “Dani Dude Pong”, festival urbano al parco di via Argelati. Robots mark 55 years of China-US Ping-Pong Diplomacy