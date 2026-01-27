As One | il ping-pong come ponte tra i popoli

Il ping-pong come strumento di dialogo tra culture diverse. Questo sport, protagonista di un film coreano, si presenta come un modo semplice e autentico per favorire l’incontro e la comprensione tra persone di provenienze diverse, superando barriere linguistiche e culturali. Un esempio di come uno sport può diventare un ponte tra i popoli, promuovendo valori di collaborazione e rispetto reciproco.

Mentre nelle sale troviamo ancora Marty Supreme, il film di Josh Safdie con Timothée Chalamet nei panni del campione del tennistavolo Marty Reisman (destinato a giocare un ruolo da protagonista alla prossima edizione degli Oscar), ne approfittiamo per portarvi alla scoperta di un titolo coreano dello scorso decennio, sempre incentrato proprio sul ping-pong. As One esula dal semplice racconto agonistico: è la storia di come lo sport possa abbattere ogni confine e pregiudizio, ponendosi come ponte tra i popoli in contesti geopolitici assai complessi e ancora, purtroppo, lontani da qualsiasi soluzione.

