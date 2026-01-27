As One | il ping-pong come ponte tra i popoli

Da screenworld.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ping-pong come strumento di dialogo tra culture diverse. Questo sport, protagonista di un film coreano, si presenta come un modo semplice e autentico per favorire l’incontro e la comprensione tra persone di provenienze diverse, superando barriere linguistiche e culturali. Un esempio di come uno sport può diventare un ponte tra i popoli, promuovendo valori di collaborazione e rispetto reciproco.

Mentre nelle sale troviamo ancora Marty Supreme, il film di Josh Safdie con Timothée Chalamet nei panni del campione del tennistavolo Marty Reisman (destinato a giocare un ruolo da protagonista alla prossima edizione degli Oscar), ne approfittiamo per portarvi alla scoperta di un titolo coreano dello scorso decennio, sempre incentrato proprio sul ping-pong. As One esula dal semplice racconto agonistico: è la storia di come lo sport possa abbattere ogni confine e pregiudizio, ponendosi come ponte tra i popoli in contesti geopolitici assai complessi e ancora, purtroppo, lontani da qualsiasi soluzione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

as one il ping pong come ponte tra i popoli

© Screenworld.it - As One: il ping-pong come ponte tra i popoli

Approfondimenti su As One

Ragazzine devastano il tavolo da ping pong

Tre adolescenti si scambiano energia e movimento attorno a un tavolo da ping pong, creando una scena che suscita sorpresa.

“Marty Supreme”, il ping pong e l’ossessione che consuma una vita

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su As One

Argomenti discussi: Marty Supreme è uno dei film migliori dell'anno, c'è Timothée Chalamet che gioca a ping pong ma il punto non è davvero quello; Poster e pallina da ping pong speciali: una serata al PopUp Cinema Medica dedicata a Marty Supreme; Marty Supreme: come un film sul ping pong è diventato il maggior successo di A24; Ping pong da Oscar di Chalamet, Rebecca Ferguson giudice virtuale, la coppia Leo-Pandolfi e altri 7 film al cinema o in digitale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.