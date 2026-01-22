Aversa inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego | presenti Villano e Smarrazzo

Aversa ha inaugurato la nuova sede del Centro per l’Impiego, situata in via De Chiara. Alla cerimonia erano presenti i consiglieri regionali Marco Villano e Pietro Smarrazzo, che hanno sottolineato l’importanza di un servizio più accessibile per la comunità locale. L’apertura mira a migliorare l’offerta di supporto ai cittadini nella ricerca di occupazione e a rafforzare il rapporto tra istituzioni e territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto I consiglieri regionali Marco Villano (PD) e Pietro Smarrazzo hanno partecipato all’inaugurazione della nuova sede del Centro per l’Impiego di Aversa, in via De Chiara. All’evento erano presenti anche l’assessora regionale al Lavoro e alla Formazione Angelica Saggese e il sindaco di Aversa Francesco Matacena. “Sono particolarmente soddisfatto per l’apertura della nuova sede del Centro per l’Impiego di Aversa perché nel mio precedente ruolo di Vice Sindaco proposi che il Comune mettesse a disposizione della Regione questo immobile per restituire ai cittadini un punto di riferimento fondamentale per le politiche attive del lavoro”, ha dichiarato Villano, sottolineando anche il valore simbolico dell’attenzione del governo regionale verso il territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

