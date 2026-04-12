Centauro morto a quattro giorni dall’incidente | pena patteggiata

A più di un anno dall’incidente che ha causato la morte di un uomo di 42 anni, si è conclusa con una pena patteggiata la vicenda giudiziaria. L’episodio si era verificato a Bagnolo Cremasco nel febbraio di due anni fa, coinvolgendo il quarantaduenne di Chieve. Dopo il processo, la sentenza è stata pronunciata quattro giorni dopo il decesso dell’uomo.

(Cremona) A oltre un anno dall’incidente, è arrivata la sentenza sulla morte di Giancarlo Nichetti (nella foto), quarantaduenne di Chieve, rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Bagnolo Cremasco nel febbraio di due anni fa. L’imputato, un uomo di 69 anni di Bagnolo, ha patteggiato una pena (sospesa) a un anno e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista si è immesso in strada con la sua auto dal suo garage senza dare la precedenza alla moto condotta dal quarantaduenne. Calcolata la velocità dei due veicoli: l’auto viaggiava a 22 kmh, la moto intorno ai 70 orari. Dopo l’impatto Nichetti era caduto a terra andando a battere sull’asfalto il fianco e il polso sinistro ma si era rialzato da solo senza apparenti conseguenze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Centauro morto a quattro giorni dall’incidente: pena patteggiata Incendiò quattro auto per estorcere 10mila euro: patteggiata una nuova penaUbaldo Leo ha concordato in appello due anni in continuazione a una precedente sentenza di condanna a 18 anni e mezzo per associazione mafiosa. Gravissimo incidente, morto giovane centauroGravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 1° marzo, sulla strada provinciale 503 che porta al passo del Giogo, in località Ponzalla.