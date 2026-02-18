Incendiò quattro auto per estorcere 10mila euro | patteggiata una nuova pena

Ubaldo Leo, 61enne di Lecce, ha patteggiato due anni di reclusione e 1.600 euro di multa dopo aver incendiato quattro auto per minacciare un imprenditore e ottenere 10.000 euro. Leo, già condannato per associazione mafiosa, ha agito nel tentativo di estorcere denaro, dando fuoco ai veicoli di un titolare di un’azienda di noleggio. Un episodio che ha provocato danni ingenti alle vetture e preoccupato la comunità locale.

Ubaldo Leo ha concordato in appello due anni in continuazione a una precedente sentenza di condanna a 18 anni e mezzo per associazione mafiosa. Per questa vicenda, in primo grado, aveva rimediato 5 anni e 4 mesi LECCE - Due anni di reclusione e 1.600 euro di multa: è la pena patteggiata da Ubaldo Leo, il 61enne leccese già condannato per associazione mafiosa, nel processo in cui rispondeva di aver appiccato due incendi che danneggiarono quattro mezzi ai danni del titolare di un’azienda di noleggio con conducente, per “convincerlo” a consegnargli la somma di 10mila euro. La sentenza, emessa nei giorni scorsi dalla Corte d’Appello di Lecce, porta la firma della presidente Teresa Liuni e della consigliera Adriana Almiento.🔗 Leggi su Lecceprima.it

